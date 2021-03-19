İstanbul Tuzla Nüfusu 2020 - 2021 |  Tuzla İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Tuzla Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Tuzla nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Tuzla Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tuzla ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 125 (km²) si Tuzla ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Tuzla nüfusu 273 bin 608 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Tuzla İlçe Nüfusu Kaçtır?

273 bin 608 kişidir.

İstanbul Tuzla Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 23 olarak gerçekleşmiştir.

Tuzla İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,161836 Enlem : 26,161836

Tuzla İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Tuzla ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Tuzla ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tuzla ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020