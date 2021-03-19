İstanbul Ümraniye Nüfusu 2020 - 2021 |  Ümraniye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Ümraniye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Ümraniye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Ümraniye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ümraniye ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 45 (km²) si Ümraniye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Ümraniye nüfusu 713 bin 803 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Ümraniye İlçe Nüfusu Kaçtır?

713 bin 803 kişidir.

İstanbul Ümraniye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ümraniye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,086624 Enlem : 29,086624

Ümraniye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Ümraniye ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Ümraniye ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ümraniye ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020