İstanbul Kadıköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadıköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Kadıköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Kadıköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Kadıköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kadıköy ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 25 (km²) si Kadıköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Kadıköy nüfusu 481 bin 983 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 bin 462 bin 452 kişidir.

Kadıköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

481 bin 983 kişidir.

İstanbul Kadıköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kadıköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,674978 Enlem : 26,674978

Kadıköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Kadıköy ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Kadıköy ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kadıköy ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020