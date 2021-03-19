İstanbul Sultanbeyli Nüfusu 2020 - 2021 |  Sultanbeyli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Sultanbeyli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Sultanbeyli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Sultanbeyli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sultanbeyli ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 29 (km²) si Sultanbeyli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Sultanbeyli nüfusu 343 bin 318 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Sultanbeyli İlçe Nüfusu Kaçtır?

343 bin 318 kişidir.

İstanbul Sultanbeyli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,5 olarak gerçekleşmiştir.

Sultanbeyli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,287815 Enlem : 29,287815

Sultanbeyli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Sultanbeyli ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Sultanbeyli ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sultanbeyli ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020