İstanbul Pendik Nüfusu 2020 - 2021 |  Pendik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Pendik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Pendik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Pendik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pendik ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15462452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 191 (km²) si Pendik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Pendik nüfusu 726 bin 481 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Pendik İlçe Nüfusu Kaçtır?

726 bin 481 kişidir.

İstanbul Pendik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 20,3 olarak gerçekleşmiştir.

Pendik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,228767 Enlem : 29,228767

Pendik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Pendik ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Pendik ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pendik ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020