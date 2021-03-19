İstanbul Silivri Nüfusu 2020 - 2021 |  Silivri İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve İstanbul Silivri Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul Silivri nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 İstanbul Silivri Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Silivri ilçesinin bağlı bulunduğu İstanbul ilinde 15 milyon 462 bin 452 kişi yaşamaktadır. İstanbul ili 5461 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 871 (km²) si Silivri ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İstanbul Silivri nüfusu 200 bin 215 kişidir.

İstanbul Toplam Nüfusu Kaçtır?

15 milyon 462 bin 452 kişidir.

Silivri İlçe Nüfusu Kaçtır?

200 bin 215 kişidir.

İstanbul Silivri Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 33,2 olarak gerçekleşmiştir.

Silivri İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,247644 Enlem : 28,247644

Silivri İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

İstanbul iline bağlı bulunan Silivri ilçesinin telefon alan kodu (0216) Anadolu Yakası (0212) İstanbul Yakası şeklinde başlamaktadır.

Silivri ilçesinin bağlı olduğu İstanbul İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Silivri ilçesinin bağlı olduğu il olan İstanbul ilinin plaka kodu 34 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020