Jachym Sip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jachym Sip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jachym Sip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jachym Sip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jachym Sip 22 Ocak 2003 tarihinde Kroměříž şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jáchym Šíp şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jachym Sip Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jachym Sip, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jachym Sip'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jachym Sip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jachym Sip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jachym Sip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jachym Sip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U19

1 Ocak 2020 yılında Olomouc B

Jachym Sip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jachym Sip şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jachym Sip Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Loukov (2009 - 2011)FK Bystřice pod Hostýnem (2011)TJ Loukov (2011 - 2013)SK Sigma Olomouc (2013 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.