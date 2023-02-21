Jachym Sip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jachym Sip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jachym Sip kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jachym Sip ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jachym Sip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jachym Sip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jachym Sip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jachym Sip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jachym Sip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jachym Sip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jachym Sip 22 Ocak 2003 tarihinde Kroměříž şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jáchym Šíp şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jachym Sip Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jachym Sip, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jachym Sip'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jachym Sip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jachym Sip isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jachym Sip Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jachym Sip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U19

1 Ocak 2020 yılında Olomouc B

Jachym Sip kimdir

Jachym Sip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jachym Sip şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Loukov (2009 - 2011)
FK Bystřice pod Hostýnem (2011)
TJ Loukov (2011 - 2013)
SK Sigma Olomouc (2013 - 2019)

Jachym Sip Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jachym Sip nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Milos Kratochvil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kratochvil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Kratochvil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Kratochvil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Sitalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sitalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Sitalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Sitalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Houska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Houska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Houska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Houska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Marusych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marusych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Marusych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marusych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!