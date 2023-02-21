Jakub Trefil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Trefil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Trefil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Trefil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Trefil 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Trefil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Jakub Trefil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Trefil'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Trefil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Trefil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Trefil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Trefil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc B

14 Ağustos 2021 yılında Rohoznik

31 Aralık 2021 yılında Olomouc B

15 Ağustos 2022 yılında Sigma Olomouc

Jakub Trefil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Trefil şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Šternberk (2008 - 2009)SK Uničov (2009 - 2010)SK Sigma Olomouc (2010 - 2015)SK Slavia Praha (2015 - 2018)SK Sigma Olomouc (2018 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.