Radim Breite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Breite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radim Breite kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radim Breite ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radim Breite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Breite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radim Breite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Breite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radim Breite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radim Breite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radim Breite 10 Ağustos 1989 tarihinde Krupka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radim Breite şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radim Breite Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Radim Breite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Radim Breite'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Radim Breite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radim Breite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Radim Breite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radim Breite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Teplice B

1 Kasım 2008 yılında Teplice

1 Ağustos 2009 yılında Ceska Lipa

1 Temmuz 2010 yılında Caslav

1 Ocak 2011 yılında Varnsdorf

1 Temmuz 2015 yılında Teplice

3 Şubat 2016 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2016 yılında Teplice

1 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

20 Şubat 2020 yılında Sigma Olomouc

Radim Breite kimdir

Radim Breite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radim Breite şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Hvězda Trnovany (1997 - 1999)
SK Junior Teplice (2000)
FK Teplice (2000 - 2008)

Radim Breite Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 7 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radim Breite nereli

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