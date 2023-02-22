Tomas Zlatohlavek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Zlatohlavek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Zlatohlavek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Zlatohlavek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Zlatohlavek 22 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Zlatohlávek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Zlatohlavek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Zlatohlavek'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Zlatohlavek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Zlatohlavek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Zlatohlavek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Zlatohlavek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc B

20 Ağustos 2020 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2020 yılında Olomouc B

5 Şubat 2021 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2021 yılında Olomouc B

13 Temmuz 2021 yılında Vlasim

30 Haziran 2022 yılında Olomouc B

Tomas Zlatohlavek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Zlatohlavek şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Zlatohlavek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hlučín (2006 - 2011)FC Baník Ostrava (2011 - 2012)SK Sigma Olomouc (2012 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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