Stepan Langer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Langer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stepan Langer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stepan Langer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stepan Langer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Langer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stepan Langer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stepan Langer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stepan Langer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stepan Langer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stepan Langer 16 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Štěpán Langer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stepan Langer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stepan Langer'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stepan Langer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stepan Langer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Stepan Langer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stepan Langer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc B

21 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2021 yılında Olomouc B

Stepan Langer kimdir

Stepan Langer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stepan Langer şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stepan Langer nereli

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