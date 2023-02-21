Matej Hadas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hadas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Hadas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Hadas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Hadas 25 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Hadaš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Hadas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Matej Hadas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Hadas'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Hadas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Hadas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Hadas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Hadas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc U17

1 Ocak 2020 yılında Olomouc U19

1 Ocak 2022 yılında Olomouc B

Matej Hadas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Hadas şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Valašské Meziříčí (2010 - 2011)TJ Sokol Kateřinice (2011 - 2012)SK Sigma Olomouc (2012 - 2022)

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