Jiri Slama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Slama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Slama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Slama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Slama 8 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Sláma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Slama Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Jiri Slama, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jiri Slama'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Slama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Slama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Slama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Slama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc B

16 Temmuz 2019 yılında Pardubice

31 Aralık 2021 yılında Olomouc B

Jiri Slama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Slama şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jiri Slama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mikulovice (2005 - 2008)FK Jeseník (2008 - 2009)SK Sigma Olomouc (2009 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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