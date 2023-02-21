Lukas Gressak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Gressak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Gressak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Gressak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Gressak 23 Ocak 1989 tarihinde Trstena şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Greššák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Gressak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Lukas Gressak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lukas Gressak'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Gressak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Gressak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Gressak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Gressak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ruzomberok

1 Ağustos 2014 yılında Spartak Trnava

1 Ocak 2019 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2019 yılında Sigma Olomouc

Lukas Gressak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Gressak şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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