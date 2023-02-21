Jan Navratil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Navratil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Navratil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Navratil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Navratil 13 Nisan 1990 tarihinde Troubky şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Navrátil şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Navratil Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Navratil'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Navratil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Navratil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jan Navratil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Navratil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

5 Ocak 2017 yılında Slovacko

3 Ocak 2022 yılında Sigma Olomouc

Jan Navratil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Navratil şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Navratil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KMK Zubr Přerov (1997 - 2001), SK Sigma Olomouc (2001 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.