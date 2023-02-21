Matus Macik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Macik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Macik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Macik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Macik 19 Mayıs 1993 tarihinde Liptovský Mikuláš şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Macík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Macik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Matus Macik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matus Macik'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matus Macik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Macik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matus Macik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Macik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Liptovsky Mik.

16 Temmuz 2015 yılında Ruzomberok

30 Haziran 2016 yılında Liptovsky Mik.

6 Temmuz 2016 yılında Ruzomberok

8 Ocak 2021 yılında Sigma Olomouc

Matus Macik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Macik şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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