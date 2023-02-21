Florent Poulolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Poulolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Poulolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Poulolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Poulolo 2 Ocak 1997 tarihinde Fort-de-France şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Martinique,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Florent Gregoire Poulolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Poulolo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPD Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 9 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Florent Poulolo'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florent Poulolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/poulolo__/

Florent Poulolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florent Poulolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florent Poulolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Poulolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Olympique Alès

1 Temmuz 2018 yılında Getafe CF B

9 Eylül 2020 yılında Sigma Olomouc

Florent Poulolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Poulolo şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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