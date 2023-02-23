Martin Pospisil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pospisil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Pospisil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Pospisil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Pospisil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pospisil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Pospisil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Pospisil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Pospisil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Pospisil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Pospisil 26 Haziran 1991 tarihinde Bělkovice-Lašťany şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Pospíšil şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Pospisil Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Martin Pospisil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Martin Pospisil'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Pospisil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Pospisil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Pospisil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Pospisil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2011 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2011 yılında Sigma Olomouc

2 Eylül 2013 yılında Viktoria Plzen

3 Ocak 2014 yılında Sigma Olomouc

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2014 yılında FK Jablonec

4 Temmuz 2017 yılında Jagiellonia

Martin Pospisil kimdir

Martin Pospisil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Pospisil şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Bělkovice-Lašťany (1998 - 2002)
SK Sigma Olomouc (2002 - 2010)

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Martin Pospisil nereli

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