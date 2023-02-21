Jan Fortelny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Fortelny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Fortelny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Fortelny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Fortelny 19 Ocak 1999 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Fortelný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Fortelny Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Jan Fortelny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jan Fortelny'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Fortelny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Fortelny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Fortelny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Fortelny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag

17 Temmuz 2018 yılında Vlasim

30 Haziran 2019 yılında Sparta Prag

11 Temmuz 2019 yılında Jihlava

31 Temmuz 2020 yılında Sparta Prag

5 Ekim 2020 yılında Teplice

31 Aralık 2020 yılında Sparta Prag

8 Şubat 2021 yılında Teplice

30 Haziran 2021 yılında Sparta Prag

12 Ağustos 2021 yılında Teplice

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

2 Ocak 2023 yılında Sigma Olomouc

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Jan Fortelny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Fortelny şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Fortelny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Motorlet Praha (2005 - 2006)AC Sparta Praha (2006 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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