Lukas Vrastil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Vrastil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Vrastil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Vrastil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Vrastil 10 Mart 1994 tarihinde Jilemnice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Vraštil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Vrastil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Lukas Vrastil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Vrastil'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lukas Vrastil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Vrastil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Vrastil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Vrastil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ml. Boleslav B

1 Ocak 2014 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2014 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2015 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2016 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2016 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2016 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2019 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

Lukas Vrastil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Vrastil şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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