Jakub Prichystal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Prichystal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Prichystal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Prichystal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Prichystal 25 Ekim 1995 tarihinde Žabčice şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Přichystal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Prichystal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Jakub Prichystal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Prichystal'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Prichystal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Prichystal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Prichystal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Prichystal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2013 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2015 yılında Zbrojovka Brno

28 Temmuz 2015 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2015 yılında Zbrojovka Brno

19 Şubat 2016 yılında SFC Opava

30 Haziran 2016 yılında Zbrojovka Brno

13 Şubat 2018 yılında Frydek-Mistek

30 Haziran 2018 yılında Zbrojovka Brno

25 Temmuz 2018 yılında SK Lisen

31 Aralık 2018 yılında Zbrojovka Brno

3 Ocak 2023 yılında Sigma Olomouc

Jakub Prichystal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Prichystal şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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