Juraj Chvatal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juraj Chvatal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juraj Chvatal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juraj Chvatal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juraj Chvatal 13 Temmuz 1996 tarihinde Malacky şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Juraj Chvátal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juraj Chvatal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Juraj Chvatal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 14 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Juraj Chvatal'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juraj Chvatal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juraj Chvatal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juraj Chvatal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juraj Chvatal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FK Senica

2 Şubat 2015 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2015 yılında Slovacko

30 Haziran 2016 yılında Sparta Prag

18 Ağustos 2016 yılında Slovacko

30 Haziran 2017 yılında Sparta Prag

6 Temmuz 2017 yılında MSK Zilina

30 Haziran 2018 yılında Sparta Prag

14 Ağustos 2018 yılında Sigma Olomouc

9 Temmuz 2019 yılında Podbrezova

30 Haziran 2021 yılında Sigma Olomouc

Juraj Chvatal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juraj Chvatal şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Juraj Chvatal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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