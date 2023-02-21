Filip Zorvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zorvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zorvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zorvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zorvan 7 Nisan 1996 tarihinde Nové Město nad Metují şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zorvan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Filip Zorvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Zorvan'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Zorvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zorvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Zorvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zorvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Hradec Kralove

28 Ocak 2017 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2017 yılında Hradec Kralove

2 Ağustos 2019 yılında Vitkovice

31 Aralık 2019 yılında Hradec Kralove

6 Ocak 2020 yılında 1.FK Příbram

31 Temmuz 2020 yılında Hradec Kralove

14 Eylül 2020 yılında 1.FK Příbram

1 Şubat 2022 yılında Karvina

1 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

Filip Zorvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zorvan şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Zorvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Nové Město nad Metují (2002 - 2004)FC Hradec Králové (2004 - 2014)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.