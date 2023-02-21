Filip Zorvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zorvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Zorvan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Zorvan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Filip Zorvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zorvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Zorvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Zorvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Zorvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Zorvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Zorvan 7 Nisan 1996 tarihinde Nové Město nad Metují şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Zorvan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Filip Zorvan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Zorvan'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Zorvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Zorvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Zorvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Zorvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Hradec Kralove

28 Ocak 2017 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2017 yılında Hradec Kralove

2 Ağustos 2019 yılında Vitkovice

31 Aralık 2019 yılında Hradec Kralove

6 Ocak 2020 yılında 1.FK Příbram

31 Temmuz 2020 yılında Hradec Kralove

14 Eylül 2020 yılında 1.FK Příbram

1 Şubat 2022 yılında Karvina

1 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

Filip Zorvan kimdir

Filip Zorvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Zorvan şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MFK Nové Město nad Metují (2002 - 2004)
FC Hradec Králové (2004 - 2014)

Filip Zorvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Filip Zorvan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
David Houska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Houska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Houska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Houska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Marusych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marusych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maksym Marusych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksym Marusych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hubschman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tomas Hubschman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Hubschman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Golovkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Golovkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Golovkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Golovkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!