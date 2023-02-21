Mojmir Chytil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mojmir Chytil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mojmir Chytil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mojmir Chytil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mojmir Chytil 29 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Mojmír Chytil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mojmir Chytil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mojmir Chytil'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mojmir Chytil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mojmir Chytil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mojmir Chytil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mojmir Chytil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olomouc U19

1 Ocak 2018 yılında Olomouc B

1 Ocak 2019 yılında Sigma Olomouc

3 Ağustos 2021 yılında Pardubice

31 Aralık 2021 yılında Sigma Olomouc

Mojmir Chytil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mojmir Chytil şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mojmir Chytil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.SK Prostějov (2006 - 2010)SK Sigma Olomouc (2010 - 2018)

Çek Cumhuriyeti takımında 10 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

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