Antonin Rusek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Rusek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonin Rusek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonin Rusek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonin Rusek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Rusek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonin Rusek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Rusek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Rusek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Rusek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Rusek 22 Mart 1999 tarihinde Troskotovice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Antonín Růsek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Rusek Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Antonin Rusek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonin Rusek'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonin Rusek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonin Rusek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonin Rusek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Rusek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCZ Brno B

1 Ocak 2017 yılında Zbrojovka Brno

26 Temmuz 2017 yılında 1.SC Znojmo

31 Aralık 2017 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2021 yılında Sigma Olomouc

Antonin Rusek kimdir

Antonin Rusek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Rusek şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Troskotovice (2005 - 2007)
FC Miroslav (2007 - 2008)
FC Zbrojovka Brno (2008 - 2016)

Antonin Rusek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Antonin Rusek nereli

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