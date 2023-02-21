Pavel Zifcak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pavel Zifcak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pavel Zifcak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pavel Zifcak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pavel Zifcak 2 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Pavel Zifčák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pavel Zifcak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Pavel Zifcak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Pavel Zifcak'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pavel Zifcak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pavel Zifcak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pavel Zifcak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pavel Zifcak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc B

16 Temmuz 2019 yılında Pardubice

31 Temmuz 2020 yılında Olomouc B

1 Ağustos 2020 yılında Sigma Olomouc

Pavel Zifcak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pavel Zifcak şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pavel Zifcak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Hlubočky (2005 - 2008)SK Sigma Olomouc (2008 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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