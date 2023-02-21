Jakub Matousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Matousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Matousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Matousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Matousek 25 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Matoušek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Matousek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Matousek'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Matousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Matousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Matousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Matousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc B

17 Temmuz 2019 yılında Vitkovice

31 Temmuz 2020 yılında Olomouc B

21 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2021 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2021 yılında Sigma Olomouc

Jakub Matousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Matousek şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Šumperk (2006 - 2010)SK Sigma Olomouc (2010 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.