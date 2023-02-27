Dele İsrael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dele İsrael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dele İsrael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dele İsrael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dele İsrael 27 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Dele Ola Israel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dele İsrael Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Dele İsrael, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dele İsrael'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dele İsrael Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dele İsrael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dele İsrael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dele İsrael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında Liepaja

8 Mart 2021 yılında Daugavpils

31 Aralık 2021 yılında Liepaja

31 Ocak 2022 yılında Daugavpils

15 Şubat 2023 yılında Sigma Olomouc

Dele İsrael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dele İsrael şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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