Vilem Fendrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilem Fendrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilem Fendrich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vilem Fendrich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vilem Fendrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilem Fendrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilem Fendrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilem Fendrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilem Fendrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilem Fendrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilem Fendrich 22 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vilém Fendrich şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilem Fendrich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Vilem Fendrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vilem Fendrich'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vilem Fendrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilem Fendrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Vilem Fendrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilem Fendrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2011 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2012 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2012 yılında FK Jablonec B

1 Ocak 2013 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2013 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2014 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2014 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2015 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2016 yılında Viktorie Jirny

1 Temmuz 2016 yılında SFC Opava

8 Temmuz 2021 yılında Hradec Kralove

16 Ağustos 2022 yılında Sigma Olomouc

Vilem Fendrich kimdir

Vilem Fendrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilem Fendrich şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Jablonec (1999 - 2010)

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Vilem Fendrich nereli

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