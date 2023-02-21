David Vanecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vanecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Vanecek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Vanecek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Vanecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vanecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Vanecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vanecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Vanecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Vanecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Vanecek 9 Mart 1991 tarihinde Planá şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Vaněček şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Vanecek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. David Vanecek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Vanecek'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Vanecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Vanecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

David Vanecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Vanecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Viktoria Plzen

1 Ağustos 2010 yılında Sezimovo Usti

30 Haziran 2011 yılında Viktoria Plzen

1 Ağustos 2011 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2011 yılında Viktoria Plzen

1 Şubat 2012 yılında Graffin Vlasim

30 Haziran 2012 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2012 yılında Banik Sokolov

31 Aralık 2012 yılında Viktoria Plzen

1 Şubat 2013 yılında Jihlava

30 Haziran 2013 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2013 yılında Hradec Kralove

31 Aralık 2013 yılında Viktoria Plzen

20 Şubat 2014 yılında Hradec Kralove

1 Ocak 2016 yılında Teplice

7 Ocak 2019 yılında Heart of Midl.

22 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC

28 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2021 yılında Sigma Olomouc

David Vanecek kimdir

David Vanecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Vanecek şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Planá (1998 - 2002)
FK Tachov (2002 - 2003)
FC Viktoria Plzeň (2003 - 2009)

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David Vanecek nereli

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