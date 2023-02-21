Denis Ventura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Ventura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Ventura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Ventura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Ventura 1 Ağustos 1995 tarihinde Senica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Denis Ventúra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Ventura Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Denis Ventura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denis Ventura'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denis Ventura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Ventura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Ventura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Ventura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Senica

1 Temmuz 2016 yılında SKF Sered

10 Ocak 2020 yılında Ac. Clinceni

26 Ocak 2022 yılında Gyirmót FC

1 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

Denis Ventura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Ventura şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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