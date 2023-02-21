Jan Vodhanel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Vodhanel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Vodhanel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Vodhanel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Vodhanel 25 Nisan 1997 tarihinde Mladá Boleslav şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jan Vodháněl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Vodhanel Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Jan Vodhanel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Vodhanel'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jan Vodhanel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Vodhanel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Vodhanel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Vodhanel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mlada Boleslav

25 Temmuz 2017 yılında Vlasim

18 Temmuz 2018 yılında Bohemians 1905

31 Aralık 2018 yılında Vlasim

5 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

1 Ocak 2022 yılında Admira Wacker

26 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

Jan Vodhanel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Vodhanel şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Vodhanel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Mladá Boleslav (2004 - 2006)TJ Sokol Pěčice (2006 - 2007)FK Mladá Boleslav (2007 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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