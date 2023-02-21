Vit Benes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vit Benes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vit Benes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vit Benes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vit Benes 12 Ağustos 1988 tarihinde Ústí nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vít Beneš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vit Benes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Vit Benes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 15 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Vit Benes'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vit Benes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vit Benes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vit Benes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vit Benes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2005 yılında Sparta Prag U19

8 Ağustos 2005 yılında Kladno B

1 Temmuz 2008 yılında SK Kladno

1 Temmuz 2010 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2017 yılında Vasas FC

9 Temmuz 2018 yılında Haladás

31 Aralık 2018 yılında Vasas FC

15 Ocak 2019 yılında Sigma Olomouc

Vit Benes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vit Benes şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Ravel junior Ústí nad Labem (1995 - 2000)FK Ústí nad Labem (2000 - 2005)AC Sparta Praha (2005)

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