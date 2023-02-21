Ondrej Zmrzly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Zmrzly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Zmrzly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Zmrzly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Zmrzly 22 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Zmrzlý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Zmrzly Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARTIN RIHA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ondrej Zmrzly'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Zmrzly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Zmrzly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Zmrzly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Zmrzly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olomouc U19

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2019 yılında Sigma Olomouc

Ondrej Zmrzly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Zmrzly şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Zmrzly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Bělkovice-Lašťany (2005)SK Sigma Olomouc (2005 - 2018)

Çek Cumhuriyeti takımında 12 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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