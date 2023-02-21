Denis Kramar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Kramar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Kramar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Kramar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Kramar 8 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Denis Kramář şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Kramar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Denis Kramar'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Denis Kramar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Kramar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Kramar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Kramar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SFC Opava U19

1 Temmuz 2021 yılında SFC Opava

2 Şubat 2023 yılında Sigma Olomouc

Denis Kramar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Kramar şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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