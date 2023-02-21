Jakub Pokorny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Pokorny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Pokorny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Pokorny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Pokorny 11 Eylül 1996 tarihinde Znojmo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Pokorný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Pokorny Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Pokorny, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Pokorny'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Pokorny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Pokorny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Pokorny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Pokorny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında 1.SC Znojmo

1 Temmuz 2016 yılında Banik Ostrava

17 Şubat 2018 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2018 yılında Banik Ostrava

16 Ağustos 2018 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2019 yılında Banik Ostrava

30 Ağustos 2022 yılında Sigma Olomouc

Jakub Pokorny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Pokorny şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Pokorny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Višňové (2003 - 2007)1.SC Znojmo (2007 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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