Tomas Digana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Digana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Digana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Digana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Digana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Digana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Digana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Digana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Digana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Digana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Digana 14 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Digaňa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Digana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Digana'nin SK Sigma Olomouc ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Digana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Digana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Digana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Digana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dubnica

2 Ocak 2021 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2022 yılında Sigma Olomouc

Tomas Digana kimdir

Tomas Digana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Digana şuan SK Sigma Olomouc takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Tomas Digana nereli

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