Jiri Borek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Borek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Borek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Borek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Borek 23 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Borek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Borek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jiri Borek'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Borek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Borek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Borek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Borek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Slovacko U19

1 Temmuz 2020 yılında Slovacko B

Jiri Borek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Borek şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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