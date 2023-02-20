Jonas Tviberg Torsvik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Tviberg Torsvik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Tviberg Torsvik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Tviberg Torsvik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Tviberg Torsvik 24 Mayıs 2005 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Tviberg Torsvik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonas Tviberg Torsvik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 7 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Jonas Tviberg Torsvik'nin SK Brann ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonas Tviberg Torsvik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Tviberg Torsvik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Tviberg Torsvik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Tviberg Torsvik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Aralık 2021 yılında Brann

Jonas Tviberg Torsvik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Tviberg Torsvik şuan SK Brann takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Tviberg Torsvik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Loddefjord IL (-2018), SK Brann (2020-)

Norveç U17 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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