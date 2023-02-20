Jonas Vagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Vagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Vagen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonas Vagen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jonas Vagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Vagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonas Vagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Vagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Vagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Vagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Vagen 3 Mart 2000 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Eide Vågen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Vagen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Vagen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Vagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Vagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonas Vagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Vagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Asane Fotball

Jonas Vagen kimdir

Jonas Vagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Vagen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dale IL, Åsane Fotball

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jonas Vagen nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Luiz Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Lacava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Lacava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Lacava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Lacava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Assim Madibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assim Madibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Assim Madibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assim Madibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edison Azcona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Azcona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edison Azcona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Azcona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!