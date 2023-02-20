Jonas Vagen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Vagen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Vagen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Vagen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Vagen 3 Mart 2000 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Eide Vågen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Vagen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asane Fotball futbol takımında oynamaktadır. Asane Fotball takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jonas Vagen'nin Asane Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Vagen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Vagen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Vagen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Vagen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Asane Fotball

Jonas Vagen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Vagen şuan Asane Fotball takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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