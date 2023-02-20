Jorgen Sveinhaug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorgen Sveinhaug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorgen Sveinhaug adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorgen Sveinhaug Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorgen Sveinhaug 13 Temmuz 2003 tarihinde Hvam şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jørgen Sveinhaug şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorgen Sveinhaug Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jorgen Sveinhaug'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jorgen Sveinhaug Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorgen Sveinhaug isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jorgen Sveinhaug Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorgen Sveinhaug futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında LSK II

31 Ağustos 2021 yılında Lillestrøm

Jorgen Sveinhaug Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorgen Sveinhaug şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorgen Sveinhaug Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hvam IL, Team Nes, Raumnes & Årnes IL (?-2018), Lillestrøm SK (2018-2021)

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.