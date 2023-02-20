Akor Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akor Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akor Adams kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akor Adams ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akor Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akor Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akor Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akor Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akor Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akor Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akor Adams 29 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Akor Jerome Adams şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akor Adams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Akor Adams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akor Adams'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Akor Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akor Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Akor Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akor Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2018 yılında Sogndal IL

2 Haziran 2019 yılında Jamba F.A.

3 Haziran 2019 yılında Sogndal IL

8 Ocak 2022 yılında Lillestrøm

Akor Adams kimdir

Akor Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akor Adams şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jamba Football Academy

Akor Adams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Akor Adams nereli

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