Thomas Lehne Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Lehne Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Lehne Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Lehne Olsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Lehne Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Lehne Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Lehne Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Lehne Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Lehne Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Lehne Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Lehne Olsen 29 Haziran 1991 tarihinde Moelv şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Lehne Olsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Thomas Lehne Olsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Lehne Olsen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Thomas Lehne Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Lehne Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thomas Lehne Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Lehne Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında HamKam

1 Ocak 2013 yılında Strømsgodset

6 Ağustos 2014 yılında Ullensaker/Kisa

31 Aralık 2014 yılında Strømsgodset

1 Ocak 2016 yılında Tromsø IL

12 Şubat 2018 yılında Lillestrøm

1 Ocak 2022 yılında Shabab Al-Ahli

26 Ağustos 2022 yılında Lillestrøm

Thomas Lehne Olsen kimdir

Thomas Lehne Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Lehne Olsen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moelven, HamKam

Thomas Lehne Olsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 23 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thomas Lehne Olsen nereli

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