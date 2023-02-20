Martin Ove Roseth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ove Roseth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ove Roseth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ove Roseth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ove Roseth 10 Temmuz 1998 tarihinde Volda şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ove Roseth Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Martin Ove Roseth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Ove Roseth'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Ove Roseth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ove Roseth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ove Roseth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ove Roseth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Molde FK II

1 Ocak 2016 yılında Molde

15 Şubat 2018 yılında Levanger FK

31 Aralık 2018 yılında Molde

3 Mayıs 2019 yılında Sogndal IL

31 Temmuz 2019 yılında Molde

6 Eylül 2019 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2019 yılında Molde

30 Haziran 2020 yılında Sogndal IL

8 Ocak 2023 yılında Lillestrøm

Martin Ove Roseth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ove Roseth şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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