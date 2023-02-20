Ylldren İbrahimaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ylldren İbrahimaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ylldren İbrahimaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ylldren İbrahimaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ylldren İbrahimaj 24 Aralık 1995 tarihinde Arendal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ylldren İbrahimaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Ylldren İbrahimaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Ylldren İbrahimaj'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ylldren İbrahimaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ylldren İbrahimaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ylldren İbrahimaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ylldren İbrahimaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Mjøndalen

20 Temmuz 2018 yılında Viking FK

16 Ocak 2021 yılında Ural

7 Şubat 2022 yılında Lillestrøm

Ylldren İbrahimaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ylldren İbrahimaj şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ylldren İbrahimaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Grane Arendal (–2011)

Kosova takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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