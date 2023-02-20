Magnus Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnus Knudsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Magnus Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Knudsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Knudsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Knudsen 15 Haziran 2001 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Nordengen Knudsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Knudsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Magnus Knudsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Knudsen'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Knudsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Knudsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Magnus Knudsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Knudsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Lillestrøm

15 Mart 2021 yılında Ullensaker/Kisa

15 Temmuz 2021 yılında Lillestrøm

3 Ocak 2022 yılında Rostov

22 Mart 2022 yılında Lillestrøm

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Magnus Knudsen kimdir

Magnus Knudsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Knudsen şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lillestrøm SK

Magnus Knudsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Magnus Knudsen nereli

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