Eskil Edh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eskil Edh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eskil Edh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eskil Edh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eskil Edh 4 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Eskil Smidesang Edh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eskil Edh Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Eskil Edh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Eskil Edh'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Eskil Edh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eskil Edh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eskil Edh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eskil Edh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2020 yılında Lillestrøm

Eskil Edh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eskil Edh şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eskil Edh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lillestrøm SK (–19.01.2017, 27.02.2018–), Skjetten Fotball (19.01.2017–27.02.2018)

Norveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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