Knut Andre Skjaerstein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Knut Andre Skjaerstein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Knut Andre Skjaerstein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Knut Andre Skjaerstein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Knut Andre Skjaerstein 6 Temmuz 1995 tarihinde Kolbotn şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Knut André Søyland Skjærstein şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Knut Andre Skjaerstein Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Knut Andre Skjaerstein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Knut Andre Skjaerstein'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Knut Andre Skjaerstein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Knut Andre Skjaerstein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Knut Andre Skjaerstein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Knut Andre Skjaerstein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2014 yılında Follo FK

3 Nisan 2018 yılında KFUM Oslo

11 Ağustos 2021 yılında Lillestrøm

Knut Andre Skjaerstein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Knut Andre Skjaerstein şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.