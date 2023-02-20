Philip Slordahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Slordahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philip Slordahl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Philip Slordahl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Philip Slordahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Slordahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Philip Slordahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philip Slordahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Philip Slordahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Philip Slordahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Philip Slordahl 14 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Philip Alexander Kolberg Slørdahl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Philip Slordahl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Philip Slordahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 20 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Philip Slordahl'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Philip Slordahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Philip Slordahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Philip Slordahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Philip Slordahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında LSK II

20 Haziran 2019 yılında Lillestrøm

22 Nisan 2022 yılında Sandefjord

15 Haziran 2022 yılında Lillestrøm

25 Ağustos 2022 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2022 yılında Lillestrøm

Philip Slordahl kimdir

Philip Slordahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Philip Slordahl şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Frigg, Sagene

Philip Slordahl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U19 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Philip Slordahl nereli

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