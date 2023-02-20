Vetle Skjaervik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vetle Skjaervik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vetle Skjaervik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vetle Skjaervik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vetle Skjaervik 15 Eylül 2000 tarihinde Lillehammer şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Vetle Skjærvik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vetle Skjaervik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Vetle Skjaervik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lillestrøm SK futbol takımında oynamaktadır. Lillestrøm SK takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vetle Skjaervik'nin Lillestrøm SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Vetle Skjaervik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vetle Skjaervik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vetle Skjaervik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vetle Skjaervik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2015 yılında Lillehammer FK

10 Şubat 2020 yılında HamKam

30 Ocak 2023 yılında Lillestrøm

Vetle Skjaervik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vetle Skjaervik şuan Lillestrøm SK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Roterud IL, Lillehammer FK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.